«Репортеры без границ»: Беларусь — самая опасная страна Европы для журналистов до вторжения России в Украину
«Репортеры без границ»: Беларусь — самая опасная страна Европы для журналистов до вторжения России в Украину
3 мая 2023, 9:26
 
 
 
 
 

Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный «Индекс свободы прессы». Беларусь по сравнению с прошлым годом опустилась на четыре позиции и заняла 157 место из 180.

В отчете организация назвала Беларусь «самой опасной страной Европы для журналистов до вторжения России в Украину». В новом рейтинге выше Беларуси оказались Афганистан, Таджикистан, Кювейт и Оман. Украина расположилась на 79 месте, Польша на 57, Латвия на 16, Литва на 7, а Россия на 164.

Лидируют в индексе — Норвегия, Ирландия и Дания.

     
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