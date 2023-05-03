Беларуского активиста Валентина Тишко депортировали из Украины, сейчас беларус находится в Польше. Об этом он рассказал «Медиазоне».

По словам беларуса, на статус беженца он подавался дважды: в декабре 2021 года и месяц назад. Тишко сказал, что сегодня утром его вызвали «пообщаться» в отдел миграционной службы Украины и «вручили протокол о том, что он нелегал».

— Поставили штамп в паспорт, что у меня 5 дней, чтобы выехать в любую другую страну. С 8 до часу дня меня продержали. В час дня у них все поменялось, и ни про каких 5 дней речь не идет. Меня в сопровождении троих сотрудников привезли домой, дали 10 минут собрать вещи первой необходимости, — рассказал беларус.

Тишко добавил, что на границу его отвезли в гражданской машине в сопровождении работника ДМС, сотрудника СБУ и третьего человека — к какой службе он относится, беларусу узнать не удалось.

В Польшу он въехал на основании визы.

Валентин Тишко родился в Молодечно. В Беларуси был районным координатором движения «За свабоду». Тишко — открытый гей и иеродиакон Греческой автокефальной православной церкви.

Обновлено в 17:45. Добавлен комментарий Валентина Тишко, изменен заголовок.

Обновлено в 19:06. Добавлена информация о визе.