ОНТ отчитался о задержании минчанина, который «скинул Александру Азарову карту со стратегическими объектами»

В вечернем выпуске новостей на телеканале ОНТ рассказали, что несколько сотен беларусов воспользовались фейковым ботом ГУБОПиК для «проверки по базам силовиков».

В сюжете показали нескольких, как утверждается, задержанных участников плана «Перамога». Один из них — минчанин Владимир Фишман. На его странице «Вконтакте» местом работы указан Объединенный институт машиностроения НАН.

На камеру Фишман говорит, что зарегистрировался в чат-боте плана «Перамога» в августе 2021 года. Задержанный добавляет, что с ним связался основатель объединения бывших силовиков BYPOL Александр Азаров, и попросил отправить ему карту с обозначениями «некоторых стратегических объектов» Минска и окрестностей.

— Я это сделал, но скинул не все, которые мог. Значит, товарные станции: «Минск сортировочный», «Дегтяревка», «Шабаны» и ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 минские. [Азаров] спросил подробно по подстанциям, питающим электричеством железную дорогу. После чего я понял, что это, скорее всего, будет использовано для каких-то террористических целей, — говорит Фишман в видео.

Что ему вменяют, не сообщается.



