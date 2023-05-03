Суд вынес приговор по делу NEXTA. Обвиняемые получили от 8 до 20 лет колонии

Судья Минского областного суда Вячеслав Тулейко приговорил основателя канала NEXTA Степана Путило к 20 годам, Яна Рудика к 19 годам, Романа Протасевича к 8 годам колонии, сообщает «Белта». Протасевич остался под домашним арестом до вступления приговора в силу. Путило и Рудика осудили заочно — оба находятся не в Беларуси.

Протасевичу, Рудику и Путило вменили оскорбление и клевету в отношении Александра Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК, часть 2 статьи 368 УК), разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК), создание и руководство экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК) и другие.

13 апреля Протасевичу предъявили новое обвинение — повторное руководство экстремистским формированием (часть 2 статьи 361-1 УК). Роман Протасевич вину по новым обвинениям признал частично. Он не признал обвинение в руководстве экстремистских формирований, так как «они были признаны экстремистскими намного позже», чем Протасевич вышел из их состава. О канале «Беларусь головного мозга» Протасевич сообщил, что «формально руководил» им 2-3 месяца, а канал был «подконтролен штабу Тихановской, его всегда контролировал Франак Вечерко».

Суд признал иск заместителя генерального прокурора Беларуси в размере около 30 миллионов рублей, его рассмотрят в порядке гражданского судопроизводства.

Протасевич не согласился с размером ущерба, который ему предъявило следствие, назвал его «несколько завышенным». В общей сумме он не признал 25 из 30 миллионов рублей ущерба. Несогласие с ущербом Минздраву Протасевич обосновал тем, что «здравоохранение в Беларуси бесплатное».

«Лично я не считаю, что заработные платы за неурочное время работы являются ущербом. Могу принять и поддержать сумму реального ущерба, что касается Минтранса, и то частично», — сказал Протасевич.

23 мая 2021 года одного из администраторов NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали в минском аэропорту. Они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. Спустя месяц их перевели под домашний арест.