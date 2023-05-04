В Витебске за измену государству судят бывшего начальника службы воздушной разведки

В Витебском областном суде проходит закрытое судебное заседание над Валерием Романовским. Его обвиняют в измене государству (статья 356 УК), заметила «Медиазона» в расписании судебных заседаний.

В декабре 2022 года телеканал «Беларусь 1» выпустил фильм о контрразведке КГБ, где рассказали о беларусах и гражданах других стран, которых обвиняют в работе на иностранные спецслужбы.

Валерия Романовского в фильме назвали «бывшим начальником службы воздушной разведки». В фильме тогда отметили, что Романовскому грозит до 15 лет колонии, но статью, по которой его обвиняют, не назвали.

В сюжете «Беларусь 1» говорится, что во время службы родственник из Литвы «свел» подозреваемого с агентами департамента госбезопасности страны. Для них Романовский фотографировал служебные документы, а однажды передал спецслужбам данные о строительстве БелАЭС, утверждается в фильме.

— Сам не заметил, как перешел эту грань. Передавалась информация, имеющая ограничительные штампы «секретно» и «совершенно секретно», — рассказал подозреваемый.