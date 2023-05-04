В колонии, где сидит политик Виктор Бабарико, назначили нового начальника

В новополоцкой исправительной колонии №1 назначили нового начальника, сообщает MAYDAY TEAM. По данным правозащитников, им стал Руслан Машадиев, ранее занимавший должность замначальника колонии.

По информации правозащитников, с марта временно исполняющим обязанности начальника колонии был Вячеслав Журко. Его не утвердили в должности и начальником стал Машадиев. Правозащитникам известно, что Машадиев работал в спецотделе учреждения с 2014 года.

В исправительной колонии №1 Новополоцка наказание отбывают политик Виктор Бабарико и блогер Игорь Лосик. Всего в колонии находится около 90 политзаключенных.

