Осужденному на 2,5 лет колонии отцу шестерых детей предъявлено новое обвинение

Отцу шестерых детей Дмитрию Лазарю, осужденному на 2,5 года колонии по статьям об оскорблении судьи, представителя власти и Лукашенко (статьи 361, 369 и 368 УК), предъявлено новое обвинение, пишет правозащитный центр «Вясна».

Дмитрия Лазаря опять обвиняют по статье об оскорблении судьи, его дело в суде Волковыска 10 мая начнет рассматривать судья Николай Талашко.

Дмитрий Лазарь воспитывает шестерых детей, трое из которых — несовершеннолетние. Первый раз его осудили меньше трех месяцев назад, 2 марта.