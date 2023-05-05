Прокуратура и провластный политолог Юрий Воскресенский высказались о Викторе Бабарико

Вторую неделю нет информации о состоянии и местонахождении политика Виктора Бабарико. Журналисты «Зеркала» спросили у прокуратуры, проводят ли они проверку, а у провластного политолога Юрия Воскресенского — знает ли он о том, где сейчас находится Виктор Бабарико.

Журналисты издания обратились в прокуратуру Новополоцка, как обычные граждане: узнать, как ведомство отреагировало на ситуацию. Заместитель прокурора Елена Колосова ответила журналисту, что тот «не имеет права задавать такие вопросы» и посоветовала обратиться письменно или приехать на прием. Далее зам. прокурора отказалась отвечать на вопросы.

В отделе по работе с обращениями граждан Генеральной прокуратуры журналисту «Зеркала» сообщили, что они «без понятия» ведется ли какая-то проверка по ситуации с Виктором Бабарико.

Провластный политолог Юрий Воскресенский отказался давать комментарии журналисту «Зеркала», но поговорил с ним, как с частным лицом.

По словам Юрия Воскресенского, судьба Виктора Бабарико не интересует его с декабря 2021-го, после того как он встретился с политзаключенным в ИК № 1 Новополоцка. Воскресенский искренне пожелал политику хорошего здоровья и душевных сил, но «тратить драгоценное врем на эту ситуацию» он не видит смысла. Также политолог добавил, что с Бабарико все нормально.

На вопрос журналиста, почему людям не покажут политика, как это было в ситуации с Марией Колесниковой, Воскресенский ответил, что стоит немного подождать. А вот на вопрос о том, почему к Бабарико не пускают адвоката, посоветовал обращаться к администрации исправительного учреждения.

27 апреля стало известно, что политика Виктора Бабарико госпитализировали в больницу Новополоцка. 29 апреля в новополоцкой колонии сообщили, что политик «жив и здоров» и продолжает отбывать наказание. 2 мая стало известно, что руководство Департамента исполнения наказаний отказало родственникам Виктора Бабарико в приеме.