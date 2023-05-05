«Вясна»: осужденному на 6,5 лет колонии 71‑летнему беларусу добавили полгода заключения за оскорбление представителя власти

Суд Советского района Гомеля осудил 71-летнего жителя Несвижа Василия Демидовича на 2,5 года колонии усиленного режима за оскорбление представителя власти (статья 369) и оскорбление судьи (статья 391), сообщает «Гомельская Вясна».

Из-за частичного сложения приговоров окончательный срок наказания для Демидовича составил 7 лет колонии усиленного режима. Кроме этого, судья назначил Демидовичу штраф в размере 4930 рублей. По информации правозащитников, следствие установило, что «с сентября 2021 года по январь 2022 года Демидович размещал в "деструктивных" телеграм-каналах сообщения с оскорблениями представителей власти».

1 сентября 2022 года суд Ленинского района Гродно приговорил Василия Демидовича к 6 годам колонии усиленного режима и штрафу в размере 1600 рублей. Судья признал пенсионера виновным в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК) и оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), представителя власти (статья 369 УК) и судьи (статья 391 УК). Позже Демидовичу добавили еще полгода заключения по новому делу за оскорбление представителя власти по (статья 369 УК).

Сегодня беларуса снова судили за оскорбление представителя власти в суде Пуховичского района. О результатах заседания — неизвестно.

В конце июня КГБ внес Василия Демидовича в список лиц, причастных к террористической деятельности.