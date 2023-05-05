Суд приговорил к семи годам колонии жителя Логойского района, который сжег машину начальника отдела ГАИ

Суд Логойского района приговорил к семи годам колонии местного жителя, который в поселке Плещеницы сжег автомобиль начальника отдела местного ГАИ. Его судили по статье об уничтожении имущества общеопасным способом (часть 2 статьи 218 УК), пишет пресс-служба Верховного суда.

Согласно материалам дела, обвиняемый поджег машину начальника ГАИ «из мести за выполнение им служебных обязанностей, связанных с привлечением обвиняемого к административной ответственности за совершение административного правонарушения».

Ущерб от поджога автомобиля Opel Vectra суд оценил в 17 885 рублей, потерпевшими по этому делу признаны два человека. С осужденного решено было взыскать по 7 775,94 рублей в пользу каждого из них, кроме того, он будет обязан выплатить 5 тысяч рублей морального вреда.

Автомобиль начальника ГАИ горел в Плещеницах в январе. Тогда силовики записали с задержанным видео, на котором он говорит, что «был немножко в выпившем состоянии и решил отомстить за лишение водительского удостоверения».