Суд в Украине постановил освободить от наказания беларуса, осужденного на 9 лет за службу в «ЧВК Вагнер»

Красногвардейский суд Днепра постановил освободить от отбывания наказания беларуса, воевавшего в составе «ЧВК Вагнер» и осужденного за это на 9 лет колонии. Решение суда появилось в украинском реестре судебных решений, заметило издание «Сильные новости».

Суд постановил освободить беларуса от отбывания наказания «в связи с принятием решения о передаче его для обмена как военнопленного».

Вероятно, речь идет об Андрее Гериловиче, уроженце деревни Горошки Речицкого района. Герилович подписал контракт с «ЧВК Вагнер» в июле 2022 года. После 10 дней обучения Гериловича, взявшего себе позывной «Заспа», перебросили в Светлодарск в Бахмутский район. 21 июля он участвовал в боях возле Семигорья, Кодема и Отрядовки, а 16 ноября попал в плен. Суд в Украине приговорил его к 9 годам колонии по статье об участии наемника в вооруженном конфликте (часть 4 статьи 447 УК Украины).