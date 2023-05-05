«Зеркало»: на въезде в Беларусь из России ввели временный пограничный контроль

На въезде в Беларусь из России ввели временный пограничный контроль, у въезжающих проверяют паспорта. Эту информацию подтвердили изданию «Зеркало» в Госпогранкомитете.

По информации читателей «Зеркало», на трассе М1 у границы вечером в четверг 4 мая уже оборудовали пограничный пункт —установили шлагбаумы, заградительные ленты с шипами и вагончики для пограничников. Журналист издания позвонил в Госпогранкомитет Беларуси, представившись заинтересованным гражданином. Там подтвердили, что такой контроль будет временно введен на всех основных въездах из России.

По словам представителя ГПК, дополнительный контроль введен «до особого распоряжения».

Телеграм-канал «МотолькоПомоги» со ссылкой на чаты по пересечению границы сообщает об очередях перед границей на трассе М1 и проверки на беларуской территории.