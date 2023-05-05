Осужденному на два года химии веб‑дизайнеру Глебу Койпишу суд хочет изменить режим наказания на более строгий
Осужденному на два года химии веб‑дизайнеру Глебу Койпишу суд хочет изменить режим наказания на более строгий
5 мая 2023, 15:54
 
 
 
 
 

Суд Мозырьского района начал рассматривать дело директора гродненской студии дизайна «Иквадрат» Глеба Койпиша о замене его режима наказания на более строгий, пишет «Гомельская Вясна».

Глеб Койпиш должен был выйти на свободу в августе 2023 года, полностью отбыв наказание в виде двух лет химии.

Койпиша задержали 25 августа 2021 года в офисе студии, куда силовики пришли с обыском. В сентябре 2021 года против Койпиша завели уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

9 декабря 2021 года суд Ленинского района Гродна приговорил Койпиша к двум годам ограничения свободы с направлением в заведение открытого типа. 14 марта 2022 года беларус начал отбывать наказание в ИУОТ №21 Мозыря.

Глебу Койпишу 37 лет, он женат, имеет двоих детей. Перед президентскими выборами 2020 года он записал видеообращение к властям. 10 августа того года его избили, после чего он попал в реанимацию.

«Иквадрат» работает с 2004 года и занимается созданием сайтов и веб-приложений. Компания сделала сайты в том числе для музея Максима Богдановича в Гродно и ЮНИСЕФ в Беларуси, а также страницу для продвижения кампании Международной организации по миграции.

     
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