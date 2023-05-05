Суд приговорил 34‑летнего минчанина к 1,5 годам домашней химии за выброс газа в музее Янки Купалы

Суд Центрального района Минска приговорил 34-летнего беларуса к 1,5 годам домашней химии за причинение смерти по неосторожности (часть 1 статьи 144), сообщает Генеральная прокуратура. В связи с амнистией обвиняемого частично освободили от наказания — на 1 год.

Следствие установило, что обвиняемый инженер контрольно-измерительных приборов и автоматики утром 5 августа 2021 года находился в помещении фондохранилища столичного музея Янки Купалы.

«Проявив невнимательность и неосмотрительность во время проверки оборудования, он запустил систему огнетушения. В результате данных действий огнетушащее вещество (двуокись углерода) распространилось по фондохранилищу, а также цокольному этажу здания, где в одном из помещений находился работник музея, который позднее скончался от отравления двуокисью углерода», сообщает прокуратура.

Обвиняемый полностью признал свою вину и возместил сыну погибшему 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

5 августа 2021 года в Минске при плановой проверке системы пожаротушения в здании музея Янки Купалы произошел выход газа, один человек погиб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны труда в музее Янки Купалы в Минске, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 306 УК).