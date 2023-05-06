Суд назначил художнику Геннадию Дроздову 3 года колонии, сообщает «Позірк» со ссылкой на анонимный источник.

Дроздову вменили грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК) и содействие экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК). Подробности дела против художника неизвестны.

О задержании художника в августе прошлого года сообщила Беларуская Рада культуры. В провластном канале появилось видео с Дроздовым и пост о том, что задержана «творческая личность».

Геннадий Дроздов — член беларуского союза художников, работает в области графики и живописи.