«Вясна»: силовики задержали редактора гомельского радио Сергея Красноборода и еще троих сотрудников

Вчера в Гомеле на рабочем месте задержали редактора гомельского радио Сергея Красноборода, ведущих Жанну Минину и Анастасию Гриценко, а также звукорежиссера Артема Василькова, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, всех четверых судили по статье о распространении экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). «Вясне» известно решение суда над Сергеем Краснобородой — его арестовали на 15 суток за подписку на «экстремистский» телеграм-канал. Журналист находится в ИВС Гомеля.