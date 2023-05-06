«Вясна»: силовики задержали редактора гомельского радио Сергея Красноборода и еще троих сотрудников
«Вясна»: силовики задержали редактора гомельского радио Сергея Красноборода и еще троих сотрудников
Преследование журналистов
6 мая 2023, 13:38
 
 
 
 
 

Вчера в Гомеле на рабочем месте задержали редактора гомельского радио Сергея Красноборода, ведущих Жанну Минину и Анастасию Гриценко, а также звукорежиссера Артема Василькова, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, всех четверых судили по статье о распространении экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). «Вясне» известно решение суда над Сергеем Краснобородой — его арестовали на 15 суток за подписку на «экстремистский» телеграм-канал. Журналист находится в ИВС Гомеля.

     
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