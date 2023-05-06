Польская погранслужба сообщает, что вчера беларуско‑польскую границупытались перейти более 100 человек

Как пишет пограничная служба Польши, 5 мая беларуско-польскую границу пытались нелегально перейти 104 мигранта.

Свислочь переплыли 15 человек: 7 граждан Сирии, 5 граждан Афганистана и трое сомалийцев переплыли реку Свислочь.

За пособничество задержали пятерых человек — троих украинцев и двух беларусов.

5 мая вблизи границы недалеко от границы задержали гражданина Узбекистана, который в пятиместном автомобиле перевозил 10 иностранцев, говорится на сайте польской погранслужбы.

Водитель ехал с большой скоростью и нарушал ПДД, через некоторое время его автомобиль заблокировали сотрудники пограничной службы. Водитель дал задний ход и врезался в служебный автомобиль, а после уехал с места происшествия на большой скорости. За городом Тшещянка гражданин Узбекистана не справился с управлением и вылетел с дороги, его машина перевернулась. В результате аварии один человек погиб, остальных доставили в больницу.

