Владельцам сети секонд‑хендов «МодаМакс» вменяют уклонение от налогов и участие в протестах

Телеканал «СТВ» выпустил сюжет о сети секонд-хендов «МодаМакс». В нем утверждается, что владельцам магазинов вменяют уклонение от налогов, необоснованное завышение цен и участие в протестах.

В сюжете сообщают о задержании основательницы «МодаМакс» Аллы Ходасевич, ее невестки Инны Ходасевич, директорки магазинов «Эконом-сити» Натальи Курик и еще нескольких человек, имена которых не называют.

Телеканал утверждает, что задержанные были фактическими владельцами связанных между собой фирм, которые продавали б/у-товары и применяли упрощенную систему налогообложение. Представитель Комитета госконтроля сказал «СТВ», что «необоснованное использование упрощенной системы налогообложения позволяло продавать товар с наценкой более 200%, при этом скрывать сверхприбыль от налогов».

С 2019 по 2022 год, говорится в сюжете, владельцы сети не заплатили налоги на прибыль и добавленную стоимость на сумму более 2 миллионов рублей. Против них возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 3 статьи 243 УК).

По версии «СТВ», сын основательницы «МодаМакс» Петр Ходасевич (в сюжете говорится, что он уехал в Латвию) организовал сеть оффшорных компаний в Латвии, Польше и Великобритании — на иностранные счета с 2011 по 2023 год перечислили почти 60 миллионов долларов.

Телеканал добавляет, что владельцы магазинов участвовали в протестах в 2020 году, перечисляли деньги «деструктивным» фондам и были подписаны на «экстремистские» телеграм-каналы. В дни протестов, утверждает СТВ, сотрудникам «МодаМакс» говорили закрывать магазины раньше, а в компании работала «жесткая система контроля» за политическими взглядами работников.

— За размещение в соцсетях национальной символики, сторонники перемен депремировали сотрудников и даже увольняли», — говорится в сюжете.

Как утверждает телеканал, Алла и Инна Ходасевич полностью признали вину и готовы покрыть ущерб.

Магазины «МодаМакс» продолжают работу, потому что в штате «более тысячи сотрудников, у каждого есть семьи и дети».