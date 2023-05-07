«Вясна»: в колонии умер Николай Климович; его судили за карикатуру на Александра Лукашенко

В колонии умер Николай Климович, которого судили за карикатуру на Александра Лукашенко, сообщает правозащитный центр «Вясна».

28 февраля судья Пинского района и города Пинска Андрей Бачило приговорил Климовича к году колонии по статье об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК). Как пишут правозащитники, поводом стал сатирический рисунок, который он разместил на личной странице в неназванной социальной сети.

Также сообщается, что у мужчины была вторая группа инвалидности по сердцу. Для отбывания наказания мужчину перевели в Исправительнкую колонию №3.

«Медиазона» позвонила в ИК-3 — дежурный ответил, что никакой информации по телефону предоставить не может. Также он сказал, что родственники «могут обратиться письменно» и тогда им будет дан ответ.

Обновлено в 16:23. Добавлен ответ дежурного в колонии.