«Вясна»: осужденную Викторию Кульшу в колонии избивал и душил надзиратель

Трижды осужденную Викторию Кульшу избивали в женской колонии №24, а после голодовок у нее дважды случался сердечный приступ, пишет правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, один из надзирателей душил Кульшу локтем, стоя сзади и «тягал» ее по камере. Кроме того, ее «часто оскорбляли и унижали» перед другими надзирателями.

Кроме того, девушка несколько раз держала голодовки в знак протеста условий содержания. Сообщается, что из-за этого у нее дважды произошел сердечный приступ.

«Вясна» пишет, что Кульша похудела до 57 килограмм, у нее пониженный гемоглобин и тахикардия.

Инженерку задержали 4 ноября 2020 года. По версии обвинения, она администрировала канал «Водители 97%». Кульшу приговорили к 2,5 годам колонии по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 и часть 2 статьи 342 УК).

В июне 2022 года девушку приговорили к еще одному году колонии по статье о злостном неповиновении администрации (статья 411 УК). Среди нарушений, у нее было «уничтожение письма, написанного дочке», «выход в туалет без предупреждения», расстегнутая пуговица в пальто — всего 34 нарушения.

За полгода в колонии Кульша провела в ШИЗО 92 дня, ее поместили в ПКТ на полгода.

7 апреля ее вновь приговорили к году колонии по статье о злостном неповиновении.

Окончательный срок после трех приговоров у Кульши составляет 4,5 года колонии.