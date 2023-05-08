«Вясна»: арт‑менеджера Владимира Булавского обвиняют в неоднократном нарушении порядка

Арт-менедежера Владимира Булавского обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 342-2 УК), сообщает «Вясна».

Беларуса начнут судить 15 мая в суде Первомайского района Витебска. Дело будет рассматривать судья Михаил Юрченко. По информации правозащитников, возбудить уголовное дело по статье 342-2 УК на человека могут в случае, если его дважды осудили за несанкционированное пикетирование (статья 24.23 КоАП).

Владимир Булавский — экскурсовод, организатор концертов, краевед, общественный активист. Он организовывал культурные проекты «Творческий четверг», фестивали «Kartonka» и «Свята ветру».

По информации правозащитников, Булавского задерживали пять раз с 2020 года. 7 ноября 2021 года его осудили на семь суток по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП). А 8 июля его арестовали на 30 суток за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).

Недавно у Булавского умер отец, на похороны активиста не отпустили.