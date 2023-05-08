Задержанного в Неаполе беларуса отпустили из под стражи

27-летний беларус Владислав Гирис, которого задержали в Неаполе, не будет экстрадирован, пишет советник офиса Светланы Тихановской Франак Вечерко. Он же опубликовал фотографию Гириса из самолета.

Владислав Гирис живет с женой в польском городе Катовице. Итальянская полиция задержала его 7 февраля, он прилетел в Неаполь на день рождения и должен был отправляться обратно на следующий день. В сообщении полиции было сказано, что его задержали в целях экстрадиции, так как 1 декабря 2020 года беларуские власти выдали ордер на его арест.

В понедельник 13 февраля, спустя шесть дней после задержания, он впервые пообщался с адвокатом. По словам знакомой, в Беларуси Владислав Гирис обвиняется в мошенничестве, однако суть обвинения и статья не известны.

По словам приятельницы семьи, в 2021 году знакомых Владислава Гириса осудили по делу о постановочном ДТП. Группа людей инсценировала ДТП для получения страховых выплат. Сам Владислав согласился выступить в роли водителя автомобиля, по вине которого случилась авария. В приговоре, фото которого есть в распоряжении «Медиазоны», среди обвиняемых Гириса нет. Его фамилия фигурирует на нескольких страницах, однако из документа непонятен его статус по делу.

