«Флагшток»: на беларуско‑российской границе усилен контроль

На беларуско-российской границе 8 и 9 мая проводятся усиленные проверки. Как пишет издание «Флагшток», с людьми, которые раньше попадали в поле зрения силовиков, проводят отдельные беседы и требуют разблокировать телефон для проверки.

По информации издания, беседы с приезжающими из России в Беларусь проводит человек «непохожий на пограничника».

«Под запись на видеокамеру задает вопросы, связанные с протестными темами. Также требует разблокировать телефон для досмотра», — пишет издание.

По информации телеграм-канала «МотолькоПомоги», в Могилевской области несколько дней назад перекопали и завалили деревьями мелкие объездные дороги, которые в основном использовали местные жители.

Временный контроль «до особого распоряжения» ввели на беларуско-российской границе с 5 мая.