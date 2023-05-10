В Гродно милиция завела уголовное дело против парня, который попал рюмкой в глаз своей девушке

УВД Гродненского облисполкома возбудило уголовное дело в отношении парня, который рюмкой лишил глаза свою сожительницу, пишет пресс-служба ведомства.

УВД пишет, что 26-тилетний местный житель выпивал со своей 20-тилетней возлюбленной на арендной квартире. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, в котором девушка бросила в парня стеклянную банку с маринованными огурцами, но промахнулась. В ответ гродненец бросил в девушку рюмку и попал ей прямо в глаз, который получил серьезные повреждения. Пресс-служба ведомства пишет, что девушка лишилась органа зрения.

Когда произошел инцидент и по какой статье на парня возбудили уголовное дело не сообщается.