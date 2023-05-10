22 мая начнется суд над Эдуардом Бабарико; он провел в СИЗО почти 3 года

22 мая в Минском областном суде начнут рассматривать дело сына политика Виктора Бабарико Эдуарада, сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что Бабарико обвиняется в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК), легализации средств, полученных преступным путем (статья 235 УК), пособничестве в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК) и разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (часть 3 статьи 130 УК).

В июне 2020 года его задержали по пути в Центризбирком вместе с отцом Виктором Бабарико, который на тот момент претендовал на участие в выборах президента. В июле 2021 года Верховный суд на выездном заседании в здании суда Московского района Минска приговорил Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима.