ГПК: польские перевозчики заблокировали пункт пропуска «Кукурыки»

Грузоперевозчики сообщили в Пограничный комитет, что польские активисты начали блокировку пункта пропуска «Кукурыки», пишет пресс-служба ведомства.

Польские грузоперевозчики заблокировали пункт пропуска и требуют запретить въезд в Польшу полуприцепам с беларуской и российской регистрацией, а также работу компаний из Беларуси и Украины на территории Польши. Польские власти разрешили блокировку дороги у польского пункта пропуска с 9 мая по 9 июня.

ГПК пишет, что протестующие пропускают по одному большегрузу в час, а транспорт с животными и скоропортящимися грузами — без задержек.