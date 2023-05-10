На ОНТ рассказали, что КГБ пресек «теракты», которые «украинские спецслужбы» готовили к 9 мая

КГБ заявил о пресечении серии терактов, которые к 9 мая готовили спецслужбы Украины. Об этом рассказал телеканал ОНТ в анонсе вечернего сюжета под названием «Убойная посылка. Как украинские спецслужбы готовили теракт в Беларуси на день Победы».

Ведущая канала рассказала, что «9 мая в Беларуси планировали осуществить сразу несколько терактов», а «следы заказчика ведут в Украину». В анонсе говорится, что взрывные устройства были замаскированы под «бытовые приборы», которые попали в Беларусь из-за границы. В ролике показали приборы, похожие на антенны и wi-fi роутеры, упакованные в целлофановые пакеты.

«В Беларуси их получили разные люди с одним заданием — забрать и не задавать лишних вопросов. А в нужное время посылки должны были активировать, чтобы спровоцировать жертвы и всколыхнуть ситуацию в стране», — сказали в эфире ОНТ.

В ролике показали несколько человек, которые, вероятно, были задержаны КГБ. Одна из показанных в ролике рассказала, что ее «подставили». Молодой человек с дредами говорит на камеру: «У меня нет слов, кто-то ее туда подложил».

— Он сказал, что это поможет сохранить мир между Беларусью и Украиной, — сказала еще одна девушка, которую операторы ОНТ снимали на кладбище.

Также в ролике показали мужчину в военной форме, который что-то доставал из горшка с цветами, стоя рядом с могилами. Позже идут кадры задержания парня — один из силовиков приставил к его голове пистолет.

В ролике показали кадр с координатами, вероятно, «схрона» с еще одной посылкой. Судя по координатам, он находился в садоводческом товарищество «Авторемонтник 124» в Молодечненском районе.

Накануне, 9 мая Иван Тертель сообщил, что в Беларуси пресекли попытки совершения терактов в преддверии праздника.