Четырех беларусов подозревают по статьям об измене государству и подготовке к совершению теракта

Четырех беларусов подозревают по статьям об измене государству (статья 356 УК) и подготовке к совершению теракта (статья 289 УК). Сюжет под названием «Убойная посылка» показал телеканал ОНТ.

В видео рассказали про то, что посылки с электроплитами, в которых была взрывчатка, доставили в минский пункт СДЭК в Каменной горке 21 марта из Киева через Италию.

Одна из подозреваемых, 29-летняя Виктория Волчек, рассказала на допросе, что получила посылку.

По ее словам, Волчек попросил получить посылку Валерий Водин. ОНТ утверждает, что в 2020 году он принимал участие в акциях протеста, а позже переехал в Украину.

Другая подозреваемая, студентка БГУ Анна Савочкина и ее мать Татьяна Русак взяли плитку у Волчек и закопали ее на кладбище в Колодищах.

Вторую плитку забрал зубной техник Андрей Григорьев и отвез в садовое товарищество «Авторемонтник 124» под Олехновичами.

По словам начальника главного управления специальных экспертиз Владимира Атрашкова, в плитках оказались пластичные взрывчатые вещества массой около 2 кг и электроденаторы, которых достаточно, чтобы «собрать несколько взрывных устройств».