Американская компания Softeq Development уходит из Беларуси

Американская компания Softeq Development ликвидирует беларуское юрлицо, пишет Dev.by.

В ликвидации минский центр разработки Softeq Development находится с 23 апреля. Dev.by пишет, что решение о закрытии беларуского офиса компании было принято собственником.

Собеседники издания рассказали, что компания настаивала на релокации сотрудников. Помогала с визами и предоставляла небольшую релокационную компенсацию — около 1000 долларов». Одним из вариантов для переезда была Литва. Тех, кто отказался от релокации, уволили. По оценкам одного из собеседников Dev.by, «релоцировалось около 200 человек». Всего в минском офисе Softeq Development работало около 280 специалистов.

Softeq Development основана в 1997 году. Штаб-квартира компании находится в Хьюстоне, штат Техас. В 2008 году в Минске был открыт центр разработки — «Софтек Девелопмент». С июля 2009 года компания является резидентом ПВТ.

Softeq Development разрабатывает программное обеспечение и «железо» на заказ для таких клиентов, как Microsoft, Coca-Cola, Epson, Samsung. Также компания оказывает услуги в области разработки веб-решений, мобильных приложений и игр, встроенных систем и низкоуровневых утилит, а также мультиплатформенных приложений.