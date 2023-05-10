Польские пограничники задержали 2 беларусов за перевозку мигрантов

Польская Пограничная охрана задержала 2 беларусов за попытку вывезти из пограничной территории пятерых афганцев и пакистанца, а также одного сирийца, сообщает пресс-служба ведомства.

Вместе с беларусами был задержан и гражданин Украины, который перевозил 13 мигрантов из Афганистана и Пакистана.

Всего за 9 мая из Беларуси в Польшу пытались попасть 134 мигранта, в том числе граждане Судана и Сенегала. Также сообщается, что четверо суданцев и один сенегалец смогли форсировать пограничную реку Свислочь.