Осужденного анархиста Александра Францкевича поместили в штрафной изолятор

Активиста анархистского движения и фигурант дела дела «Революционного действия» Александра Францкевича, приговоренного к 16 годам и 9 месяцам колонии, на месяц поместили в ШИЗО, пишет правозащитный центр «Вясна».

В середине марта Францкевич отправили отбывать срок в Ивацевичскую колонию № 5. Правозащитники пишут, что 28 марта его поместили в штрафной изолятор на 10 суток, а потом продлили срок в ШИЗО, где он может находиться до сих пор. Все это время к анархисту не может попасть адвокат.

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Фигурантов дела «Революционного действия» обвиняли по десяти статьям, среди которых создание и участие в преступной организации (часть 1 и часть 2 статьи 285 УК), создание экстремистского формирования (часть 1 и 3 статьи 361-1 УК) и другие.

По данным следствия, Францкевич и Рабкова были организаторами поджога налоговой инспекции Гомельского района в марте 2017 года с использованием «коктейлей Молотова».