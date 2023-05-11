Беларуске, у которой после задержания обострился пиелонефрит и мочекаменная болезнь, становится хуже

Алину Гореву, у которой после задержания обострился пиелонефрит и мочекаменная болезнь, начнут судить 24 мая в суде Круглянского района, сообщает MAYDAY. Эту информацию подтвердил и источник «Медиазоны».

По информации источника «Медиазоны», состояние беларуски в СИЗО ухудшается. Она теряет вес, болезни прогрессируют, несмотря на попытки их лечить антибиотиками.

Алину Гореву задержали 27 марта — в день, когда она получила диплом геодезиста на выпускном в борисовском филиале БНТУ. Через три дня ей вызвали скорую в РОВД, но не госпитализировали. 31 марта девушку перевели в СИЗО и там ее состояние стало хуже: начались кровотечения, обострились хронические заболевания

На 10 сутки заключения следователи предъявили обвинение: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до трех лет.