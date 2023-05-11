Беларуская федерация футбола лишила ФК «Шахтер» чемпионства Беларуси за 2022 год за «договорняки»

Беларуская федерация футбола (АБФФ) лишила футбольный клуб «Шахтер» чемпионства Беларуси за 2022 год за договорные матчи среди команд высшей лиги, пишет пресс-служба АБФФ.

Клуб также лишили 30 очков в этом сезоне и 20 очков в следующем. Кроме того, клуб и его должностные лица должны выплатить штраф в размере 370 тысяч рулей. Десятки игроков, замешанных в истории с «договорняками», дисквалифицированы.

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ФК «РЦОР БГУ» также лишен наград чемпионата. В прошлом году клуб занял второе место. Клуб получил штраф в размере 74 тысяч рублей, лишился 20 турнирных очков в чемпионате Беларуси 2023 года и 10 турнирных очков в чемпионате Беларуси 2024 года.

ФК «Белшина» получил такое наказание в виде штрафа в размере 74 тысяч рублей, лишение 10 турнирных очков в чемпионате Беларуси 2023 года и лишения 5 турнирных очков в чемпионате Беларуси 2024 года.

Получается, новый чемпион Беларуси по футболу 2022 года — борисовский «БАТЭ». У «Динамо» (Минск) — серебро, а бронза — у «Ислочи».