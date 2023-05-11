Силовики задержали гомельского активиста Илью Миронова, сообщила его мама в фейсбуке. Завтра над активистом пройдет суд.

Утром беларус пошел на «профилактическую» беседу в РОВД.

В марте 2023 года Миронова арестовали на 13 суток по статье о распространении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП)

В октябре 2022 года суд приговорил Илью Миронова к полутора годам колонии по «делу Зельцера» и освободил в зале суда — с учетом времени, проведенного в СИЗО, судья счел, что он уже отбыл наказание.

В ноябре активиста снова задержали. Силовики проверили его телефон и нашли там подписку на «экстремистские» каналы. Суд арестовал Илью на пять суток. Об условиях в ИВС он рассказывал блогу «Шуфлядка».