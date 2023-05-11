Экономический суд ликвидировал издательство «Зміцер Колас»

Экономический суд Минска по иску Министерства информации прекратило действие свидетельства о государственной регистрации в качестве издателя издательский дом «Зміцер Колас», пишет БАЖ.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что основанием для иска стал сборник исторических документов «"Вызваленыя" i заняволеныя. Польска-беларускае памежжа 1939-1941 гг. у дакумэнтах беларускiх архiваў». 6 января суд Центрального района Минска признал опубликованные документы «экстремистскими материалами».

Приговор в законную силу не вступил, и издательство будет подавать апелляцию. БАЖ пишет, что это нужно чтобы отсрочить вступление приговора в законную силу и выполнить ранее взятые обязательства по изданию ряда книг.

В начале марта Зміцер Колас был задержан вместе с печатником Олегом Сычевым и 10 суток провел в СИЗО КГБ. В результате издатель был освобожден без предъявления обвинений.

Частное издательство «Зміцер Колас» известно книгами мировой поэзии, прозы, драматургии, детской литературы в беларуском переводе.

Сборник документов о польско-беларуском пограничье в 1939-1941 годах «"Вызваленыя" і заняволеныя. Польска-беларускае памежжа 1939-1941 гг. у дакументах беларускіх архіваў» вышел в 2021 году при поддержке варшавского Центра польско-российского диалога и взаимопонимания, пишет polskieradio.pl.

Документы, содержащиеся в сборнике, отражают отношение населения западных районов БССР (до сентября 1939 года — северо-восточных воеводств Республики Польша) к политическим, социально-экономическим и культурным преобразованиям советской власти в период с сентября 1939 по июнь 1941 годов.