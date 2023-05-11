Адвоката из Витебской области исключили из коллегии, ранее его судили за лайк в соцсетях

Адвоката Игоря Степанова лишили права практиковать, пишет инициатива «Право на защиту». Степанов работал заведующим юридической консультации Лиозненского района.

По информации инициативы, 6 марта адвоката исключили из Витебской областной коллегии адвокатов за «совершение проступка, дискредитирующего звание адвоката, адвокатуру и несовместимого с адвокатской деятельностью». Журналисту «Медиазоны» в ведомстве подтвердили, что Степанов у них больше не работает.

В феврале 2023 адвоката задержали за распространение «экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП). Степанова арестовали на 15 суток. Его обвинили в лайке на странице интернет-магазина, включенного с августа 2022 года в республиканский перечень «экстремистских материалов».