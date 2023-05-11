Минский городской суд приговорил основателя Symbal.by Павла Белоуса к 13 годам колонии, сообщает «Белта».

Основателя магазина Symbal.by признали виновным по четырем статьям: измена государству (часть 1 статьи 356 УК), грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК), причинение вреда нацбезопасности Республики Беларусь (часть 3 статьи 361 УК) и руководство экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК).

Также ему назначен штраф в сумме 18 тысяч 500 беларуских рублей.

По информации правозащитников, первое заседание началось в открытом режиме, но дальше суд закрыли «с целью предотвращения разглашения информации, размещенной в источниках, признанных экстремистскими».

Дырэктар symbal.by, арганізатар 100‑годдзя БНР і Дня вышыванкі. Хто такі Павел Белавус, якога абвінавачваюць у дзяржаўнай здрадзе

По версии следствия, Белоус «под видом культурно-исторического развития распространял идеи беларуского национализма, целью которых являлась смена государственной власти в Беларуси».

Основателя магазина symbal.by задержали в ноябре 2021 года. Его отправляли под административный арест, а после перевели в СИЗО по уголовному делу.