Предпринимателя из Сморгони, осужденного на 2,5 года химии за клевету на милиционеров, освободили по амнистии
Предпринимателя из Сморгони, осужденного на 2,5 года химии за клевету на милиционеров, освободили по амнистии
11 мая 2023, 17:56
 
 
 
 
 

Осужденного на 2,5 года химии за клевету на милиционеров, главного редактора газеты «Новой газеты Сморгони» Ромуальда Улана освободили по амнистии. Об этом беларус сообщил в своем фейсбуке.

«На шостым месяцы амністыі да мяне ўсё ж такі прымянілі гэтую амністыю — адзінаму з двух з паловай дзесятка палітычных на гомельскай хіміі. Шчыра дзякую ўсім, хто пісаў лісты, падтрымліваў мяне! Буду рады бачыць вас, сябры, — дзе месцілася "Новая газета Смаргоні"», — написал предприниматель.

В январе 2021 года суд приговорил бывшего владельца и главного редактора «Новой газеты Сморгони» Ромуальда Улана к двум с половиной годам «химии» за клевету (статья 188 УК) на милиционеров.

Также судья Сергей Боландь обязал обвиняемого выплатить 500 и 300 рублей потерпевшим.

«Новая газета Сморгони» была единственным зарегистрированным независимым изданием на территории Сморгонского района. В 2003 году газета была закрыта усилиями местных властей.

     
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