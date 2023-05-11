Бывший пресс‑секретарь Купаловского театра Николай Заяц на свободе; он покинул Беларусь и просит о помощи

Бывший пресс-секретарь Купаловского театра Николай Заяц вышел на свободу. Заяц покинул Беларусь и теперь нуждается в помощи. Об этом беларус написал у себе в инстаграме.

«Свой отъезд я организовал таким образом, чтобы в Беларуси вообще никто об этом не знал. Поэтому надеюсь на понимание родных и близких. Вынужденная мера. Спасибо всем, кто волновался и поддерживал. Дзякуй журналістам, якія пісалі пра сітуацыю са мной. Ценю и уважаю вашу работу!», — написал Заяц.

Николая Зайца силовики задержали 13 марта, его судили по статье о мелком хулиганстве за то, что он «размахивал руками в РОВД». Он должен был выйти на свободу 27 марта, однако его перезадержали и снова судили еще на 14 суток. Причина, по словам близких Зайца, все та же — «размахивал руками».

Заяц работал в Купаловском театре по совместительству с 2020 года. 31 марта 2021-го он был уволен «в связи с приемом на работу работника, для которого данная работа будет являться основной».