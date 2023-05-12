Гособвинение запросило 4 года колонии бывшему инкассатору и экс‑спецназовцу Яну Папковичу

В Минском городском суде гособвинение запросило 4 года колонии бывшему инкассатору «Белгазпромбанка» и экс-спецназовцу Яну Папковичу, сообщил «Медиазоне» его старший брат Станислав.

Папковича обвиняют в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и подготовке к участию в вооруженном конфликте на территории иностранного государства (статьи 13 и 363-1 УК).

По словам Станислава, Ян в суде не признал вину. Один из свидетелей на суде заявил, что «на него оказывали давление, и он подписывал все, что скажут».

Среди письменных доказательств в суде огласили переписку Папковича с друзьями, которые, как утверждаются, служат в полку Калиновского.

Ян Папкович уволился из банка в августе 2022 года и собирался уезжать с семьей в Польшу, однако 2 сентября силовики пришли к нему домой с обыском, его задержали вместе с женой Анастасией, которую позже отпустили. При задержании Ян был сильно избит. Кроме того, силовики ранили собаку супругов.

В октябре прошлого года по госканалу БТ показали сюжет про Яна Папковича. Там его назвали «наемником, который готовился ехать воевать в Украину в составе бандформирования».