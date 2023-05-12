Суд в Верхнедвинске арестовал 69‑летнюю активистку на 30 суток

Суд Верхнедвинского района арестовал местную 69-летнюю активистку на 30 суток, пишет правозащитный центр «Вясна». Ее судили по статьям о распространении экстремистских материалов и несанкционированном пикетировании (статьи 19.11 и 24.23 КоАП).

Силовики задержали Валентину Болбат 30 апреля, однако ей стало плохо, и на некоторое время ее отправили в больницу. Сегодня об аресте сообщили ее знакомые в социальных сетях. Суд над активисткой состоялся 10 мая.

В конце 2022 года активистку несколько раз судили по административным статьям. Как пишут правозащитники, она должна выплатить штраф в размере 130 базовых (4810 рублей).