В СК рассказали подробности о попытке «подрыва» военной техники на трассе М5

В Следственном комитете рассказали подробности о попытке «подрыва» военной техники на трассе М5. По версии следствия, к случившемуся причастен 50-летний водитель грузовика из Минска.

Как пишет пресс-служба Следственного комитета, вечером 11 мая на автодороге М-5 «Минск-Гомель» вблизи деревни Ясень 50-летний водитель автомобиля DAF проезжал мимо остановившейся военной транспортной колонны. Он, по версии следователей, «произвел подрыв неустановленного устройства, самостоятельно изготовленного из пиротехнических изделий», бросив его в сторону военных.

После этого водитель попытался скрыться, его машину заблокировали военнослужащие.

Водитель задержан, возбуждено уголовное дело.



Как утверждают в СК, кабина автомобиля задержанного была обклеена «экстремистской символикой», при этом в видео, которое опубликовало ведомство, показан стикер с гербом «Погоня» и надписью «Беларусь», а также логотип немецкой группы Rammstein в виде орла и креста.

Утром Минобороны сообщило о том, что на группу военных на трассе М5 «с применением взрывного устройства» пытался напасть водитель.