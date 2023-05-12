КГБ внес в «список террористов» Валерия Цепкало

КГБ внес в «перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности» политика Валерия Цепкало. Обновленный список опубликован на сайте комитета.

Кроме него в список внесены:

обвиняемый по статеь о разжигании розни (статья 130 УК) Дмитрий Удалеев;

осужденный по той же статье брестчанин Родион Кочетков;

осужденные на 14 и 16 лет соответственно "рельсовые партизаны" из Мозыря Сергей Плешкун и Юрий Сельвич;

обвиняемые по статье об организации деятельности террористической организации (статья 290-5 УК) Дмитрий Гудеев и Максим Дробница;

осужденные на 22 года лишения свободы Дмитрий Климов и Владимир Аврамцев.

В апреле политика заочно приговорили к 17 годам колонии.