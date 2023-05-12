«Киберпартизаны» взломали сайт ДОСААФ

Группа хакеров «Киберпартизаны» заявила о взломе сайта беларуского общества ДОСААФ, dosaaf.gov.by.

«Сайт ДОСААФ РБ переходит под контроль Киберпартизан. Теперь на его страницах размещены фото и видео настоящих героев Беларуси, а не предателей Родины, которые отдали наши земли под военные базы оккупантов», — написали «Киберпартизаны» в своем телеграм-канале.

Сейчас на главной странице сайта ДОСААФ размещаются видеоролики полка Калиновского, беларуского добровольческого подразделения, воюющего в Украине в составе ВСУ.