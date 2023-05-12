Минобороны: на трассе М-5 51-летний водитель попытался напасть на группу военных, которые охраняют границу

11 мая на участке автодороги М-5 51-летний водитель попытался напасть на группу военных, сообщает Министерство обороны. Известно об этом стало на следующей день.

По информации ведомства, нападавшим был водитель большегрузного автомобиля, который «с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств» попытался напасть на группу военных, которые «принимают участие в усилении» границы.

Водитель попытался скрыться, но его автомобиль был блокирован. Сам он задержан. По какой статье, не уточняется.

Сообщается, что никто из военных не пострадал.