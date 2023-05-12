В Минске пьяный подросток избил 9‑летнего мальчика

В Минске пьяный 16-летний ученик 10 класса избил 9-летнего мальчика, пишет Следственный комитет. Против нападавшего возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК).

По информации СК, 8 мая выпивший подросток с компанией отправился в магазин. Проходя мимо стадиона парень подбежал к мальчику, сидящему на асфальте, и «беспричинно стал наносить удары ногами и руками».

После этого компания купила спиртное и продолжила выпивать. Милиционеры задержали подозреваемого по месту жительства.

Пострадавший мальчик находится в больнице с множественными ушибами и гематомами.