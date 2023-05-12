«MAYDAY.TEAM»: на заключенного из Гродно со II группой инвалидности заведено новое уголовное дело

На заключенного Алексея Головкина, отбывающего наказание по четырем статьям УК, возбуждено новое уголовное дело, сообщает телеграм-канал «MAYDAY.TEAM».

Суд в Гродно в 2020 году уже приговорил Головкина к трем годам колонии по статьям об оскорблении представителя власти, насилии либо егозы насилия в отношении должностного лица и милиционера, а также принуждении к выполнению действия, совершенное под угрозой применения насилия (статьи 369, 366, 364 и 185 УК). Новое уголовное дело, как пишут правозащитники, возбуждено по одному из ранее уже имевших место эпизодов.

Алексей Головкин — уроженец Дрездена, живет в Гродно и имеет беларуское гражданство. Он, как пишет «MAYDAY.TEAM», болен гемофилией и имеет II группу инвалидности.