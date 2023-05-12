В Беларуси выявлено 15 случаев кори, первые случаи завезли из России

В Беларуси по состоянию на 11 мая выявлено 15 случаев кори, пишет пресс-служба Министерства здравоохранения.

Случаи болезни зафиксированы в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. Первые пациенты завезли болезнь из Москвы и других городов России. Остальные случаи кори — родственные и дружеские контакты с первыми заболевшими.

По данным Минздрава, корью болели чаще всего взрослые, 25-59 лет (79,9%). Заболевание у всех протекало в легкой и средней степени тяжести. Сейчас состояние здоровья всех заболевших удовлетворительное.

«️На сегодняшний день в стране ситуация контролируемая и управляемая», — утверждают в Минздраве.