Осужденному на три года колонии лидчанину уменьшили срок на полгода

Гродненский областной суд уменьшил срок осужденному Дмитрию Медвецкому с 3 лет до 2,5 лет колонии, пишет телеграм-канал «Задержания, суды в Лиде».

Лидчанина задержали 2 сентября 2022 года. По информации правозащитников, на «покаянном видео» он рассказал, что состоял в чате «Лида 97%» и «писал о своих действих» в плане «Перамога».

Медвецкого обвинили в умышленной порче транспортного средства или путей сообщения (статья 309 УК), грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК).

14 ноября судья Лидского района Наталья Лобан приговорила его к трем годам колонии. 11 мая областной суд рассмотрел апелляцию на приговор.