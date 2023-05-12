Генсек ООН пригласил Александра Лукашенко на саммит по Целям устойчивого развития

Александра Лукашенко пригласили на саммит по Целям устойчивого развития (ЦУР), который состоится в сентябре и будет организован генеральным секретарем ООН, пишет «СБ. Беларусь сегодня». Ответ на приглашение от имени Лукашенко опубликовала «Белта».

О приглашении рассказала региональный директор по Европе и Центральной Азии управления ООН по координации деятельности в целях развития Гви Йоп Сон во время встречи с зампредседателя Совета Республики Валерием Бельским.

По ее словам, на саммите можно будет «доложить о пересмотре взятых на себя обязательств по достижению Целей устойчивого развития, а также продемонстрировать достижения».

По словам регионального директора, в письме на имя Александра Лукашенко, написаны просьбы делать все необходимое, по ускорению достижений ЦУР, и чтобы эта работа проводилась с «учетом участия представителей гражданского общества, частного сектора и правительства».

Представитель Объединенного переходного кабинета по иностранным делам Валерий Ковалевскоий рассказал «Медиазоне», что надо разделять приглашение на саммит и оценки ситуации в Беларуси.

«Приглашение может быть направлено безотносительно политического режима. ООН и людоедов, и самых отъявленных диктаторов приглашает. Такие хвалебные оценки ситуации в Беларуси — это уже другое дело и здесь явный разрыв с реальностью», — уверен Ковалевский.

По словам представителя кабинета, на саммит приглашают глав всех государств.

На сайте ООН указаны 17 Целей устойчивого развития. Среди них ликвидация нищеты и голода, мир, правосудие и эффективные институты, уменьшение неравенства.